США планируют снизить зависимость от закупки роSSийского урана — Bloomberg

Вашингтон разработал план на 4,3 миллиарда долларов.

США планируют снизить зависимость от закупки роSSийского урана — Bloomberg
© peshkom-pomoskwe.ru

Вашингтон планирует сократить закупку роSSийского урана, в частности, за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США. Администрация американского президента Джо Байдена подталкивает законодателей поддержать план на 4,3 миллиарда долларов, который включает в себя закупку обогащенного урана непосредственно у отечественных производителей, чтобы сократить зависимость США от роSSийского импорта топлива для ядерных реакторов, сообщает Bloomberg.

Представители Департамента энергетики США встретились с ключевыми сотрудниками Конгресса, заявив, что такое финансирование срочно необходимо. Также представители Департамента энергетики утверждают, что любые перебои в поставках обогащенного роSSийского урана могут вызвать сбои в работе коммерческих ядерных реакторов.

План требует одобрения Конгресса и должен стимулировать развитие внутреннего производства урана и другие шаги, необходимые для превращения урана в реакторное топливо. Согласно плану, государство будет напрямую покупать обогащенный уран у местных производителей, в том числе тот тип, который используется в новейших реакторах.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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