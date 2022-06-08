США планируют снизить зависимость от закупки роSSийского урана — Bloomberg

Вашингтон планирует сократить закупку роSSийского урана, в частности, за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США . Администрация американского президента Джо Байдена подталкивает законодателей поддержать план на 4,3 миллиарда долларов, который включает в себя закупку обогащенного урана непосредственно у отечественных производителей, чтобы сократить зависимость США от роSSийского импорта топлива для ядерных реакторов, сообщает Bloomberg .

Представители Департамента энергетики США встретились с ключевыми сотрудниками Конгресса, заявив, что такое финансирование срочно необходимо. Также представители Департамента энергетики утверждают, что любые перебои в поставках обогащенного роSSийского урана могут вызвать сбои в работе коммерческих ядерных реакторов.

План требует одобрения Конгресса и должен стимулировать развитие внутреннего производства урана и другие шаги, необходимые для превращения урана в реакторное топливо. Согласно плану, государство будет напрямую покупать обогащенный уран у местных производителей, в том числе тот тип, который используется в новейших реакторах.