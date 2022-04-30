РФ в последний момент совершила платежи по своим долгам, чтобы избежать дефолта

В эту пятницу РоSSия предотвратила дефолт по своему долгу, сделав платеж в последнюю минуту из золотовалютных резервов, находящихся за пределами страны.

Об этом сообщили представители Министерства финансов США , передает "Голос Америки".

Сумма платежа не разглашается, но ранее Министерство финансов РФ заявило, что оно пробовало сделать платеж в размере 649 миллион долларов, который подлежит выплате 6 апреля, за счет двух облигаций американскому банку, JPMorgan Chase.

На тот момент усиление санкций, введенных за войну в Украине не позволило принять платеж, поэтому Москва попыталась произвести оплату долга в рублях.

Инвесторы и рейтинговые агентства не верили, что РоSSия сможет конвертировать рубли в доллары до окончания 30-дневного льготного периода на следующей неделе. Это привело к предположениям, что Москва движется к историческому дефолту.

РоSSия не объявляла дефолта по своим внешним долгам со времен большевистской революции 1917 года, когда крах РоSSийской империи привел к созданию СССР .

Напомним, 4 апреля Минфин РФ перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинги РФ в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт . В S&P проинформировали, что у РФ есть 30 дней, чтобы не допустить дефолт .

9 марта Fitch обвалило кредитный рейтинг РФ до переддефолтного состояния.

По прогнозам аналитиков американской финансовой корпорации Morgan Stanle, РФ уже в ближайшие месяцы рискует потерять платежеспособность. Аналитики компании прогнозировали в РоSSии дефолт "в венесуэльском стиле" уже в апреле. Ранее о том, что санкции за военное вторжение в Украину могут привести РоSSию к дефолту, предупреждали также аналитики JPMorgan.