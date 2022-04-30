РФ в последний момент совершила платежи по своим долгам, чтобы избежать дефолта
Кремль задействовал драгоценный денежный запас.
В эту пятницу РоSSия предотвратила дефолт по своему долгу, сделав платеж в последнюю минуту из золотовалютных резервов, находящихся за пределами страны.
Об этом сообщили представители Министерства финансов США, передает "Голос Америки".
Сумма платежа не разглашается, но ранее Министерство финансов РФ заявило, что оно пробовало сделать платеж в размере 649 миллион долларов, который подлежит выплате 6 апреля, за счет двух облигаций американскому банку, JPMorgan Chase.
На тот момент усиление санкций, введенных за войну в Украине не позволило принять платеж, поэтому Москва попыталась произвести оплату долга в рублях.
Инвесторы и рейтинговые агентства не верили, что РоSSия сможет конвертировать рубли в доллары до окончания 30-дневного льготного периода на следующей неделе. Это привело к предположениям, что Москва движется к историческому дефолту.
РоSSия не объявляла дефолта по своим внешним долгам со времен большевистской революции 1917 года, когда крах РоSSийской империи привел к созданию СССР.
Напомним, 4 апреля Минфин РФ перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинги РФ в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт. В S&P проинформировали, что у РФ есть 30 дней, чтобы не допустить дефолт.
9 марта Fitch обвалило кредитный рейтинг РФ до переддефолтного состояния.
По прогнозам аналитиков американской финансовой корпорации Morgan Stanle, РФ уже в ближайшие месяцы рискует потерять платежеспособность. Аналитики компании прогнозировали в РоSSии дефолт "в венесуэльском стиле" уже в апреле. Ранее о том, что санкции за военное вторжение в Украину могут привести РоSSию к дефолту, предупреждали также аналитики JPMorgan.
В Белом доме ранее отметили, что США вместе с европейскими союзниками активно работают над расширением санкций против РФ, чтобы ей пришлось выбирать между дефолтом и использованием валютных резервов, которые остались. Министр финансов РФ пригрозил "судиться", если Запад объявит дефолт по евробондам. При этом он не уточнил юридические возможности РоSSии, а также не сказал, где может состояться это судебное заседание.