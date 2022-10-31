Євросоюз переживає ріст цін, яких не знав з моменту утворення єврозони

Країни Прибалтики постраждали найбільше.

Євросоюз переживає ріст цін, яких не знав з моменту утворення єврозони

В Євросоюзі новий антирекорд цін, який не спостерігався з моменту утворення зони євро в 1999 році. Відповідні дані опубліковані на сайті Євростату.

Євростат очікує, що за результатами жовтня темп зростання цін у єврозоні пришвидшиться до 10,7%. Такий темп зростання цін в зоні євро не спостерігався з моменту її утворення у 1999 році.

Найбільший внесок у зростання загального показника зробили ціни на енергоносії - 41,9%, їжа, алкоголь та цигарки подорожчали на 13%, інші товари - на 6%, найменше піднімалися ціни у сфері послуг - лише на 4,4%.

Країнами, у яких найбільше зростали ціни, стали: Естонія (22,4%), Литва (22%), Латвія (21,8%), Нідерланди (16,8%) та Бельгія (13,1%).

Європейський центробанк, відповідальний за утримання інфляції на рівні 2%, реагує на ситуацію стримано, днями підвищивши ключову ставку на 0,75 в.п. до 2%.

Нагадаємо, що в Україні наразі інфляція перевищує 25%, а до кінця року ціни можуть зрости на 30%. А ключова ставка НБУ складає 25%.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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