Reuters дізнався про плани Китаю урізати штраф для Ant Group на $300 мільйонів

Регулюючі органи Китаю можуть оштрафувати фінтех Ant Group, дочірню компанію китайської Alibaba, на меншу суму, ніж передбачалося раніше. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

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У листопаді 2022 року стало відомо, що влада Китаю планує накласти на фінтех штраф у розмірі понад $1 млрд. Однак тепер він може бути скорочений приблизно до млрд (близько $728 млн).

Таке рішення було ухвалене на тлі прагнення влади завершити цикл багаторічного тиску на великі технологічні компанії.

Виплата штрафу допоможе фінтех-гігантові отримати ліцензію фінансового холдингу та повернутися до планування лістингу на біржі.

Ліцензія фінансового холдингу накладе на компанію ті самі обмеження та вимоги до капіталу, що діють для традиційних китайських банків.

Проте, за словами співрозмовників видання, сума штрафу не є остаточною і може бути змінена.

Крім зниження штрафу, влада також хоче пом'якшити формулювання звинувачень проти Ant Group. Як підстави для штрафу влада країни планує послатися на фінансові ризики та ведення діяльності без відповідних ліцензій, пише агентство з посиланням на слова анонімних джерел.

Передісторія У листопаді минулого року стало відомо, що дочірню компанію китайської Alibaba можуть оштрафувати більш ніж на $1 млрд за ймовірні порушення Ant Group, пов'язані з «безладним розширенням капіталу» та відповідними фінансовими ризиками, які викликав його бізнес.