"Дешевле купить кокаин и бегать, вместо того, чтобы ездить": в США нарастает топливный кризис

Сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди раскритиковал действия администрации президента США Джо Байдена в связи с ценами на бензин. Об этом пишет новостной журнал Newsweek .

В своем кратком выступлении на канале Fox News Кеннеди выступил с жесткой критикой политики Байдена, и в частности замечаний министра финансов США Джанет Йеллен, относительно инфляции и повышения цен на горючее в стране. Оценивая подорожание топлива на заправках, где стоимость галлон (3,78 литра) бензина в некоторых штатах достигает 6,5 долларов, сенатор пошутил на тему с кокаином.

"Между тем, я не знаю, где живешь ты, Джесси, но в моем штате цена на бензин настолько высока, что дешевле было бы купить кокаин и просто бегать повсюду", — ответил он политическому обозревателю Джесси Уотерсу в эфире Fox News.

В то же время, глава Белого дома - президент США Джо Байден обвинил РоSSию в скачке мировых цен на бензин и энергоносители в мае. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованного на сайте Белого дома в пятницу, 10 июня.

Глава Белого дома подчеркнул, что причиной мирового скачка цен стало именно вторжение РФ в Украину.

"Повышение цен через действия Путина стало мощным ударом в мае как для нашей страны, так и для всего мира: высокие цены на бензин, на энергоносители и продукты питания составили около половины месячного роста цен", - заявил политик.

Байден напрямую связал решение этой проблемы с победой Украины в войне. "Мы продолжаем наши усилия, направленные на защиту свободы в Украине, мы должны делать больше - и быстро - чтобы снизить цены здесь, в Соединенных Штатах", - отметил президент США .

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за угрозы недостатка мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса.

В заявлении американского лидера говорится, что сразу несколько факторов угрожают способности США обеспечивать достаточное производство электроэнергии и приводят к сбоям на энергетическом рынке. В частности, такую ситуацию вызвала война РоSSии против Украины, а также экстремальные погодные явления и изменения климата.