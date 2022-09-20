Повідомлення про «референдуми» та «мобілізацію» моментально полізли Росії боком на фондовій біржі

Котирування цінних паперів на Московській біржі різко пішли вниз після повідомлень про проведення «референдумів» у так званих «ЛНР» та «ДНР» та рішення Держдуми ввести в Кримінальний кодекс РФ поняття «мобілізація» та «військовий стан». Про це свідчать дані біржі за 20 вересня.

До 15:12 за московським часом індекс Мосбіржі знизився на 7,54% до 2247,2 пунктів, індекс РТС впав на 7,44% до 1177,99 пунктів.

У піку падіння акції "Газпрому", наприклад, впали на 13%, "Роснєфті" - на 10%.

На 15:20 частину втрат індекси відіграли, але залишалися на мінімальних рівнях за останні тижні.



РФ

Нагадаємо, 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" та "ДНР" вимагали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами

Окупанти Херсонської області за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ .

Держдума Росії ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізація" та "воєнний час", а також ухвалила законопроект про відповідальність за дезертирство з мобілізації або у воєнний час.

У відповідь на зазначені події, в Офісі Президента України заявили , що шантаж "референдумами" та "мобілізацією" не спрацює.

"Наївний шантаж погрозами та страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми та мирними людьми. Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.