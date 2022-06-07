Япония ввела санкции против роSSийских и белорусских банков

Япония ввела новые санкции против РоSSии и Беларуси. На этот раз ограничения коснулись двух роSSийских и одного белорусского банка. Сообщение об этом появилось на официальном сайте министерства иностранных дел Японии.

Согласно опубликованному списку МИД , под санкции попали два роSSийских банка – «Россельхозбанк» и «Кредитный банк Москвы», а также белорусский банк «Белинвестбанк» (Белорусский банк развития и реконструкции). Активы этих финансовых учреждений будут заморожены.

Кроме того, в новом пакете санкций указывается, что запрещается экспорт "товаров, способствующих укреплению промышленной базы РоSSийской Федерации". О каких именно товарах идет речь, в документе не уточняется.