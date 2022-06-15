Санкции против РФ: Московская биржа приостановила торги швейцарским франком

Московская биржа с 14 июня остановила торги швейцарским франком из-за введенных властями Швейцарии санкций против РоSSии. Об этом пишет РБК.

Санкции против РФ: Московская биржа приостановила торги швейцарским франком
Фото: quote

Что известно

Как отмечается, ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «швейцарский франк — роSSийский рубль» и «доллар США — швейцарский франк» в биржевом и внебиржевом режимах.

Мосбиржа объясняет приостановку сделок «сложностями в проведении расчетов в швейцарском франке», с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура из-за санкций Швейцарии в отношении РоSSии, в том числе роSSийского Национального расчетного депозитария, которые начали действовать с 10 июня.

Биржа отмечает, что выполнение обязательств по ранее заключенным соглашениям продолжится в обычном режиме, но предупреждает об увеличении сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов.

Санкции против РФ

Как писал ранее «Минфин», 10 июня Федеральный совет Швейцарии принял решение о введении новых санкций ЕС против РоSSии и Белоруссии.

Кроме того, Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) расширил финансовые и визовые санкции еще примерно на 100 человек.

Шестой пакет санкций ЕС

Шестой пакет санкций ЕС включает в себя эмбарго на сырую нефть и некоторые нефтепродукты из РоSSии. Это эмбарго постепенно вступит в силу в ЕС и вступит в силу в начале 2023 года после ряда переходных периодов.

В финансовой сфере предоставление аудиторских и бизнес-консультационных услуг теперь запрещено.

Кроме того, ЕС запрещает компаниям размещать рекламу в контенте, созданном или транслируемом определенными роSSийскими СМИ, такими как Russia Today или Sputnik.





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