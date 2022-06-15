Криптобиржа Coinbase сокращает около 20% штата

Что известно

«Похоже, что мы входим в рецессию после более чем десятилетнего экономического бума. Рецессия может привести к очередной криптозиме и длиться долгий период. Хотя экономику и рынки трудно предсказать, мы всегда готовимся к худшему, чтобы можно было управлять бизнесом в любой среде», — говорится в опубликованном на сайте письме Армстронга к сотрудникам.

По данным CNBC, в Coinbase работает около 5000 штатных работников. Следовательно, сокращение ожидается примерно на 900 человек.

«Расходы на персонал слишком велики, чтобы эффективно работать на этом неопределенном рынке. В нашем случае очевидно, что наняли слишком много людей», — заявил Армстронг.

Сокращенные сотрудники должны в течение часа получить уведомление на свою персональную электронную почту. Им ограничили доступ к системам Coinbase.

«Учитывая количество сотрудников, имеющих доступ к конфиденциальной информации о клиентах, это, к сожалению, был единственный практический выбор, гарантирующий, что ни один человек не примет необдуманное решение, которое нанесет ущерб нашему бизнесу или человеку», — говорится в письме.

Уволенным обещают минимум 14 недель выходного пособия плюс дополнительные две недели за каждый год работы, четыре месяца медицинского страхования и четыре месяца поддержания психического здоровья по всему миру.

Напомним

Coinbase — публичная компания, торгующаяся на бирже. Стоимость акций с начала года упала почти на 80%. За это же время биткоин упал более чем на 50%.

В апреле 2021 года Coinbase стала первой в мире публичной криптобиржей — она провела листинг на NASDAQ (без процедуры IPO).