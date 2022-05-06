Потери бизнеса от войны составляют около 10 млрд долларов, – анализ KSE Institute

К потерям бизнеса отнесены поврежденные и разрушенные склады и предприятия.

Потери бизнеса от войны составляют около 10 млрд долларов, – анализ KSE Institute
Зруйнована внаслідок обстрілів інфраструктура

Убытки украинского бизнеса за время полномасштабного вторжения РФ составляют около 20 млрд долларов.

Таковы данные анализа, который осуществляется в рамках проекта "РоSSия заплатит" командой KSE Institute.

По словам руководителя проектов по поддержке реформ Киевской школы экономики Максима Нефедова, к потерям бизнеса, среди прочего, специалисты отнесли поврежденные и разрушенные склады и предприятия.

"Это, конечно, большое количество предприятий, которые пострадали во всех сферах, начиная от относительно небольших повреждений до предприятий, в том числе принадлежащих иностранным инвесторам, которые полностью сгорели и уничтожены", - сказал Нефедов.

По состоянию на 2 мая повреждение материальной инфраструктуры Украины эксперты оценивают около 92 млрд долларов. Самая большая категория повреждений – разрушенное роSSийскими обстрелами жилье. Во многих случаях панельные дома не подвергаются реконструкции и должны быть снесены и отстроены. Для фиксации повреждений и разрушений специалисты используют дроны, спутниковые изображения. Также эксперты обработают огромное количество данных, в частности сообщения от государственных органов и информацию из надежных медиа.

"Мы сами разработали сайт damaged.in.ua, на котором люди могут оставлять эту информацию. Мы интегрировались со многими партнерами. Например, с "Дией", где люди могут подавать информацию о разрушенных квартирах, чтобы потом рассчитывать на компенсацию от государства - это интеграция с "Киев Цифровым", - добавил руководитель проектов по поддержке реформ Киевской школы экономики.

По его словам, "зло не должно остаться безнаказанным", поэтому Украине важно иметь реестр убытков, сделанный по международной методике. Эта информация понадобится для судов и выплат репараций после победы нашего государства.

Напомним, Владимир Зеленский говорил о том, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории.

К слову, по состоянию на 4 мая украинцы подали 135 тысяч информационных сообщений о поврежденном или разрушенном жилье.

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