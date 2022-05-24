Количество биткоина на криптобиржах сократилось на 500 тысяч за два года

Количество биткоина, хранящегося на торговых платформах, продолжает падать. Об этом говорится в данных cryptoquant.com, пишет РБК.

Количество биткоина на криптобиржах сократилось на 500 тысяч за два года
Фото: delo.ua

Что происходит

12 марта 2020 года, после печально известного «Черного четверга», когда цены на BTC упали с $7,6 тыс. за монету до $3,8 тыс., на криптовалютных биржах хранилось чуть более 3 млн биткоинов, а 2 мая 2022 года лишь 2,481 млн биткоинов.

В начале месяца произошел краткий всплеск биржевых депозитов BTC. К 7 мая их количество увеличилось на 2%, до локального максимума в 2,532 млн биткоинов. На следующей неделе показатель вновь начал снижаться. По состоянию на 23 мая количество биткоинов на биржах составило 2,503 млн.

Из всех $73 млрд в биткоинах, хранящихся на торговых платформах, 5 самых крупных бирж аккумулировали BTC более чем на $50 млрд, сообщает Bitcoin.com со ссылкой на источники.

  • Coinbase располагает примерно 34% биткоина от всего объема, хранящегося на биржах. Это 853?530 BTC, что оценивается примерно в $25,14 млрд.

  • Binance является второй по величине биржей с точки зрения запасов BTC, поскольку в настоящее время она контролирует 340 410 BTC на сумму примерно $10 млрд (13,58%).

  • Okex занимает третью по величине позицию с точки зрения активов BTC: 266 530 BTC, или 10,62% от общего объема.

  • Huobi Global занимает четвертую по величине позицию с 160 950 биткоинами (6,39%), хранящимися на платформе.

  • Криптобиржа Kraken является пятым по величине держателем BTC с 102 900 биткоинами, или 4,07%.

Эти пять бирж вместе владеют 1,724 млн BTC, то есть 68,66% от общего объема в 2,503 млн ВТС, хранящегося на торговых площадках.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 10:15 составляет $29,298.

 

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинская соль исчезла из магазиновУкраинская соль исчезла из магазинов
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
Цены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и УжгородеЦены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и Ужгороде
ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"
Блок рекламы


Похожие новости
Укрпочта за первые сутки продала почти 800 тысяч марок «Русский военный корабль… ВСЕ!»Укрпочта за первые сутки продала почти 800 тысяч марок «Русский военный корабль… ВСЕ!»
США впервые с 1976 года опережают Китай в темпах роста экономикиСША впервые с 1976 года опережают Китай в темпах роста экономики
В Германии зафиксировали рекордный рост цен с 1949 годаВ Германии зафиксировали рекордный рост цен с 1949 года
В Запорожской области оккупанты ограбили банкомат. Похитили 400 тысячВ Запорожской области оккупанты ограбили банкомат. Похитили 400 тысяч
Китай остается вторым по объему майнинга биткоина. РФ выбыла из топ-3Китай остается вторым по объему майнинга биткоина. РФ выбыла из топ-3
Польша подала новый иск к "Газпрому" за поставки в 2014-2020 годахПольша подала новый иск к "Газпрому" за поставки в 2014-2020 годах
Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензинаПольша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина
РоSSия уже украла у Украины около 400 тысяч тонн зернаРоSSия уже украла у Украины около 400 тысяч тонн зерна
В Польше увеличилось количество вакансий для украинцев: какую работу предлагают и сколько платятВ Польше увеличилось количество вакансий для украинцев: какую работу предлагают и сколько платят
Работа в Греции: для украинцев открыли 50 тысяч вакансийРабота в Греции: для украинцев открыли 50 тысяч вакансий
Последние новости
Подгружаем последние новости