Количество биткоина на криптобиржах сократилось на 500 тысяч за два года

Количество биткоина, хранящегося на торговых платформах, продолжает падать. Об этом говорится в данных cryptoquant.com, пишет РБК.

Фото: delo.ua

Что происходит

12 марта 2020 года, после печально известного «Черного четверга», когда цены на BTC упали с $7,6 тыс. за монету до $3,8 тыс., на криптовалютных биржах хранилось чуть более 3 млн биткоинов, а 2 мая 2022 года лишь 2,481 млн биткоинов.



В начале месяца произошел краткий всплеск биржевых депозитов BTC. К 7 мая их количество увеличилось на 2%, до локального максимума в 2,532 млн биткоинов. На следующей неделе показатель вновь начал снижаться. По состоянию на 23 мая количество биткоинов на биржах составило 2,503 млн.



Из всех $73 млрд в биткоинах, хранящихся на торговых платформах, 5 самых крупных бирж аккумулировали BTC более чем на $50 млрд, сообщает Bitcoin.com со ссылкой на источники.

Coinbase располагает примерно 34% биткоина от всего объема, хранящегося на биржах. Это 853?530 BTC, что оценивается примерно в $25,14 млрд.

Binance является второй по величине биржей с точки зрения запасов BTC, поскольку в настоящее время она контролирует 340 410 BTC на сумму примерно $10 млрд (13,58%).

Okex занимает третью по величине позицию с точки зрения активов BTC: 266 530 BTC, или 10,62% от общего объема.

Huobi Global занимает четвертую по величине позицию с 160 950 биткоинами (6,39%), хранящимися на платформе.

Криптобиржа Kraken является пятым по величине держателем BTC с 102 900 биткоинами, или 4,07%.

Эти пять бирж вместе владеют 1,724 млн BTC, то есть 68,66% от общего объема в 2,503 млн ВТС, хранящегося на торговых площадках.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 10:15 составляет $29,298.