Coinbase начала блокировать аккаунты пользователей из РФ

Американская криптобиржа Coinbase начала закрывать аккаунты пользователей из РоSSии, пишет ain.ua.

Фото: ixbt.com

Ранее компания сообщала, что с 31 мая будет блокировать доступ к счетам только тем россиянам, которые держат на них более $10 000. Однако уже 23 мая клиенты криптобиржи из РФ , у которых на кошельках хранились меньшие суммы, получили сообщение о блокировке.

Причина

Закрытие счетов Coinbase объясняет требованиями агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. В сообщениях пользователей из РоSSии говорится, что их счета закрываются, поскольку «использовались в запретных целях». О чем речь идет — не сказано.

Пользователи, получившие эти сообщения, могут вывести свои средства на внешние счета.

Санкции против РФ

В середине марта Coinbase закрыла более 25 тысяч роSSийских кошельков, которые, по мнению администрации сервиса, связаны с «незаконной деятельностью».

В апреле самая крупная по объемам торгов криптобиржа Binance ограничила доступ к своим сервисам для пользователей, проживающих в РФ и имеющих на бирже активы общей стоимостью свыше 10?000 евро. Такие клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств. В компании объяснили такие меры пятым пакетом ограничительных мер ЕС по РФ .