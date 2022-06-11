Дорожает все и сильно: как выросли цены в РоSSии с начала войны

В стране-террористе РоSSии цены на продукты с начала ее полномасштабного вторжения в Украину выросли в несколько раз, о чем свидетельствует сравнение ценников в феврале и июне, поэтому заявления Путина по поводу "обуздания" инфляции лишь пропагандистский трюк, информирует Апостроф.

Об этом сообщили в росСМИ "МО".

К примеру, обычная питьевая вода в 5-литровых бутылях выросла в цене на 42% в роSSийских магазинах. К тому же подсолнечное масло подорожало на треть, сметанная на четверть, палка колбасы в полтора раза, а плавленый сыр - сразу же в два раза.

"Мастеров макроэкономических расчетов из Минэка, Росстата и ЦБ такая проза жизни интересует мало. В их мире прогноз по инфляции непрерывно улучшается, и сама она в мае замедлилась до "рекордного минимума": всего 17%, а розница якобы подорожала всего на 11, 8% с начала года", - иронизируют в издании.

В то же время, ценники в роSSийских супермаркетах свидетельствуют о другом и не подчиняются Росстату, возрастая и на продукты, и на все товары, которые нужны в быту.

Примеры роста цен на популярные продукты и товары:

Ранее "Апостроф" сообщал, что в РоSSии серьезные проблемы с выполнением военных заказов вследствие инфляции и действия экономических санкций Запада.


Лиза Бровко, Апостроф





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