Уже через несколько месяцев Украина будет экспортировать в ЕС около 800 МВт

Экспорт будут наращивать постепенно.

Украина рассчитывает нарастить экспорт электроэнергии в страны ЕС до объемов Бурштинского энергоострова уже через несколько месяцев. Об этом в интервью ZN.UA рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, после объединения энергосистем Украины и ЕС уже есть экспорт 200 МВт на Польшу, которые появились почти сразу после синхронизации, и сейчас мы будем постепенно наращивать объемы, которые будут экспортироваться в Румынию, Венгрию и Словакию. В расчете достичь как можно быстрее 800 МВт.

Спрос на электроэнергию в ЕС сейчас огромен. В Европе дефицит энергоресурсов в общем, и электроэнергия здесь не исключение. Главным индикатором этого дефицита, безусловно, цена, которая сейчас в несколько раз выше, например, за прошлогоднюю цену в Европе. Следовательно, поставки из Украины — это вообще весомый вклад в энергетическую безопасность европейского региона. То есть это не столько возможность Украине заработать экспортную выручку, созданную европейцами, как возможность для европейцев обеспечить собственную энергетическую безопасность.


Ирина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Украинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотыхУкраинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотых
Украинские беженцы в Германии не получат пособие, если у них есть автомобильУкраинские беженцы в Германии не получат пособие, если у них есть автомобиль
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Monobank разъяснил особенности перевода валютных средств с карты на картуMonobank разъяснил особенности перевода валютных средств с карты на карту
Доллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее времяДоллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее время
Блок рекламы


Похожие новости
Шри-Ланка будет покупать нефть и зерно у РФ, чтобы справиться с собственным кризисомШри-Ланка будет покупать нефть и зерно у РФ, чтобы справиться с собственным кризисом
Доллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее времяДоллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее время
Через два месяца в Украине могут возникнуть новые проблемы с дешевым газом для населенияЧерез два месяца в Украине могут возникнуть новые проблемы с дешевым газом для населения
Пенсии части украинцев будут выплачивать через Укрпочту: кто, где и как сможет их получитьПенсии части украинцев будут выплачивать через Укрпочту: кто, где и как сможет их получить
Украина получит от Всемирного банка ссуду в почти 1,5 миллиарда долларов на зарплаты бюджетникамУкраина получит от Всемирного банка ссуду в почти 1,5 миллиарда долларов на зарплаты бюджетникам
Ремонт жилья за свой счет: как государство будет выплачивать компенсацию пострадавшим украинцамРемонт жилья за свой счет: как государство будет выплачивать компенсацию пострадавшим украинцам
Украина получила миллиард долларов прямой помощи от СШАУкраина получила миллиард долларов прямой помощи от США
Украина арестовала имущество предприятий РФ и режима Лукашенко более чем на 600 миллионовУкраина арестовала имущество предприятий РФ и режима Лукашенко более чем на 600 миллионов
В Украине появятся новые монеты: что будет изображено на памятных деньгахВ Украине появятся новые монеты: что будет изображено на памятных деньгах
Украина стремительно увеличивает объемы экспорта сельхозпродукции через западные сухопутные границыУкраина стремительно увеличивает объемы экспорта сельхозпродукции через западные сухопутные границы
Последние новости
Подгружаем последние новости