Уже через несколько месяцев Украина будет экспортировать в ЕС около 800 МВт
Экспорт будут наращивать постепенно.
Украина рассчитывает нарастить экспорт электроэнергии в страны ЕС до объемов Бурштинского энергоострова уже через несколько месяцев. Об этом в интервью ZN.UA рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
По его словам, после объединения энергосистем Украины и ЕС уже есть экспорт 200 МВт на Польшу, которые появились почти сразу после синхронизации, и сейчас мы будем постепенно наращивать объемы, которые будут экспортироваться в Румынию, Венгрию и Словакию. В расчете достичь как можно быстрее 800 МВт.
Спрос на электроэнергию в ЕС сейчас огромен. В Европе дефицит энергоресурсов в общем, и электроэнергия здесь не исключение. Главным индикатором этого дефицита, безусловно, цена, которая сейчас в несколько раз выше, например, за прошлогоднюю цену в Европе. Следовательно, поставки из Украины — это вообще весомый вклад в энергетическую безопасность европейского региона. То есть это не столько возможность Украине заработать экспортную выручку, созданную европейцами, как возможность для европейцев обеспечить собственную энергетическую безопасность.