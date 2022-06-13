Уже через несколько месяцев Украина будет экспортировать в ЕС около 800 МВт

Украина рассчитывает нарастить экспорт электроэнергии в страны ЕС до объемов Бурштинского энергоострова уже через несколько месяцев. Об этом в интервью ZN.UA рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, после объединения энергосистем Украины и ЕС уже есть экспорт 200 МВт на Польшу , которые появились почти сразу после синхронизации, и сейчас мы будем постепенно наращивать объемы, которые будут экспортироваться в Румынию, Венгрию и Словакию. В расчете достичь как можно быстрее 800 МВт.