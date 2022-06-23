Група Єрмака-Макфола пропонує ввести блокувальні санкції проти всього фінансового сектору Росії
У найближчі місяці також рекомендується цілком припинити фінансову співпрацю з РФ і почати перехід до економічної політики без участі агресора, інформує
Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, очолювана дипломатом Майклом Макфолом і керівником ОП Андрієм Єрмаком, представила дорожню карту для посилення фінансових санкцій проти держави-агресора. Про це повідомляє
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"Розроблені пропозиції базуються на залежності РФ від західних резервних валют, ринків і банків, зокрема в торгівлі. Мета запропонованих обмежень – позбавити Росію фінансових потоків, які агресор спрямовує на спонсорування війни" – зазначають у повідомленні.
Реалізувати згадані кроки пропонують у кілька етапів протягом наступних місяців за допомогою більш конкретних рішень.