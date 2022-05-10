В Европарламенте призвали наложить санкции на роSSийскую IT-индустрию

Депутат Европейского парламента от Франции Рафаэль Глюксман выступил с инициативой о применении санкций к IT-индустрии РоSSийской Федерации. По мнению деятеля, россияне не должны являться частью мирового IT-сообщества в то время, когда их армия убивает мирных жителей в Украине. Об этом сообщает издание Guildhall .

Глюксман подчеркнул, что санкции в IT-сфере станут мощным сигналом для каждого работающего в ней россиянина.