В Европарламенте призвали наложить санкции на роSSийскую IT-индустрию
Французский депутат считает, что ни один россиянин не может быть частью мирового IT-сообщества, пока армия РФ убивает мирных жителей в Украине, информирует
Депутат Европейского парламента от Франции Рафаэль Глюксман выступил с инициативой о применении санкций к IT-индустрии РоSSийской Федерации. По мнению деятеля, россияне не должны являться частью мирового IT-сообщества в то время, когда их армия убивает мирных жителей в Украине. Об этом сообщает издание
Глюксман подчеркнул, что санкции в IT-сфере станут мощным сигналом для каждого работающего в ней россиянина.
«Санкции против IT-индустрии РоSSии очень важны. Это конкретный сигнал для каждого специалиста данной отрасли, работающего в РФ – вам не удастся быть внутри режима, который делает точно то же самое, что делали немецкие фашисты в 20 веке и одновременно являться частью мировой IT-индустрии, обмениваться разработками и программным продуктом с другими странами. Европейский Союз, закрыв двери перед IT-сервисами и технологиями из РоSSии, должен четко дать понять – пока режим в вашей стране ведет войну против Украины, вы не можете являться частью глобального мирового технологического сообщества», - заявил представитель Франции в Европарламенте.