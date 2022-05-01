Правительство продлило госрегулирование цен на ряд социальных товаров

Кабинет Министров Украины продлил действие предельного уровня торговой наценки в 10% (с учетом рекламных, маркетинговых услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке) для ряда социальных товаров на период военного положения и на три месяца после него.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №488, обнародованном на его сайте в субботу, 30 апреля.

Как сообщали, после сокращения списка этих товаров постановлением №311 от 18 марта в нем остались мука пшеничная высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный и батон, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), четверть куриной тушки) и подсолнечное масло рафинированное. Предполагалось, что ограничение будет действовать до конца апреля.

Напомним, Украина имеет запасы базовых продуктов как минимум на два года.