Правительство привязало доходность военных ОВГЗ к учетной ставке

7 июня Кабмин внес изменения в постановление о выпуске ОВГЗ «Военные облигации». Вместо фиксированной ставки в 11% годовых устанавливается плавающая ставка, которая будет привязана к учетной ставке НБУ (25%).

Правительство привязало доходность военных ОВГЗ к учетной ставке
Фото: ubr.ua

Согласно постановлению, по военным облигациям будет действовать плавающая ставка. Она исчисляется исходя из среднего значения учетной ставки Нацбанка за годовой период, заканчивающийся первым числом месяца, предшествующим месяцу совершения очередных купонных выплат и начинается первого числа этого же месяца предыдущего года.

Другие условия остаются неизменными: общий объем выпуска — до 400 млрд грн, срок обращения — до 30 лет, купонный период — один год.

Военные облигации

Военные облигации — это в первую очередь инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

Ставка доходности по 3-месячным составляет 9,5%, по 6-месячным — 10%, а по 1,5-летним — 11,5%.

Согласно данным Министерства финансов, в период с 24 февраля по 7 июня НБУ выкупил ОВГЗ на 120 млрд грн, а объем рыночных размещений этих госбумаг (в т.ч. военных облигаций) составил 93,8 млрд грн.

Предыстория

Как писал «Минфин», 2 июня правление НБУ повысило учетную ставку с 10% до 25%, ожидая среди прочего, что после этого Министерство финансов увеличит ставку по ОВГЗ, что в свою очередь увеличит рыночный спрос на эти госбумаги и соответственно снизит потребность в эмиссионном финансировании Нацбанком госбюджета.

По результатам проведенного 7 июня аукциона ОВГЗ, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет только 810 млн грн по курсу НБУ.





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