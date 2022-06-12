Компенсация за утерянное жилье: правительство назвало условия ее получения

Украинцы, которые будут восстанавливать свои разрушенные и поврежденные дома за собственный счет, могут рассчитывать на возмещение финансовых затрат. Компенсация за утерянное жилье будет предоставлена им в полном объеме. Правда, есть условие, касающееся источника происхождения этих денег.

Компенсация за утерянное во время войны жилье: появились дополнительные условия

Об этом рассказал в своем Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Итак, Шмыгаль пишет, что желание украинцев как можно скорее восстановить свое жилье, поврежденное войной, вполне понятно. Люди хотят вернуться в свои дома. И многие из них не будут ждать государственной компенсации за утерянное жилье, а будут восстанавливать его за свой счет.

Поэтому сейчас одна из задач местных властей – тщательно все зафиксировать: записать характер повреждений жилья и затраты, понесенные на его ремонт.

Компенсация за утерянное во время войны жилье: появились дополнительные условия
Сейчас Министерство развития общин занимается разработкой единого документа, в который будут заносить все повреждения и ущерб по каждому помещению. Следовательно, все суммы, потраченные владельцами жилья, будут зафиксированы.

"Сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал — государство компенсирует расходы, как только наши западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные роSSийские активы", - говорит Шмигаль.

Следовательно, компенсацию за утерянное жилье будут проводить за деньги, которые арестуют в РФ. Ранее речь шла не только об этом источнике происхождения денег, но и о помощи зарубежных партнеров.

Напомним, стало известно, как будут распределять новое жилье для переселенцев.


Марченко Любов, Тудей





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