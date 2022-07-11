Рада приняла закон о приостановлении и списании выплат по кредитам на уничтоженное жилье и авто

Верховная Рада приняла за основу закон 7441?1 о приостановлении выплат и списании кредитов заемщикам, которые потеряли кредитное жилье или авто. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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«За» проголосовали 283 народных депутата.

Приостановка выплат по кредитам

Выплаты приостанавливаются по кредитам физлиц-заемщиков кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:

оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;

повреждено или уничтожено в результате военных действий, при наличии подтверждающих документов.

Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.

Списание кредита

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв м, для жилого дома — 250 кв м, которое является единственным местом проживания семьи заемщика, или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;

по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствует просроченная задолженность по такому договору;

целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства.

Подача заявок

Срок для подачи заявок — период действия в Украине военного положения + 3 месяца после дня его прекращения.

«Под каждый кейс заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы», — отметил Железняк.