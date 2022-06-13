Налог на жилье: сколько придется заплатить украинцам во время войны

Из-за войны в Украине изменили требования по налогам на жилую недвижимость. Налог на жилье украинцам не придется платить ни в текущем году, ни в следующем, 2023. Однако его не отменили, а просто приостановили уплату.

В Украине изменили сумму налога на жилье: сколько должны заплатить владельцы во время войны

Норма о приостановке уплаты налога на жилье содержится в законе 2142-ІХ, который был принят в связи с военным положениям в Украине. То есть, украинцев фактически освободили от уплаты этого налога на текущий и следующий годы. Однако через два года налог на жилье вернут, и его придется платить.

При этом никаких изменений в размеры будущих начислений и в критерии уплаты налога на жилье пока не внесены. Остаются прежние правила.

В частности, налог платится не на все квадратные метры, а только на "лишние". Для квартир это все, что сверх 60 квадратных метров, а для домов – свыше 120 "квадратов".

В Украине изменили сумму налога на жилье: сколько должны заплатить владельцы во время войны

Закон также регламентирует ставку налога на "лишние" квадратные метры. Местная власть вправе устанавливать свою величину платы за один квадратный метр, однако по закону она не должна превышать 1,5% от минимальной зарплаты. А поскольку налог платится в текущем году за прошедший, то и величина минималки берется прошлогодняя.

Местная власть также может на свое усмотрение поднять порог площади жилья, которая не будет облагаться налогом. Например, вместо 60 квадратных метров могут принять 70. И если, например, площадь вашей квартиры равна 80 квадратным метрам, то налог на жилье уже придется платить не за 20 "лишних" метров, а только за 10.

Таким образом, ближайшие платежки по налогу на жилье украинцам принесут не ранее 1 июля 2024 года. Какой будет к тому времени величина минималки в Украине, пока неизвестно. Однако, судя по инфляции, она должна изрядно подрасти. Соответственно, и налог на квадратный метр также станет выше.

Напомним, украинцам рассказали, из каких источников будет финансироваться компенсация за разрушенное жилье.


Марченко Любов, Тудей





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