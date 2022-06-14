Аренда квартир в Италии: сколько украинские беженцы платят за съемное жилье

Италия – красивая страна с богатой историей, прекрасной природой, теплым климатом и достопримечательностями. Многие украинцы уехали туда еще до войны. Нападение РоSSии вынудило тысячи наших соотечественников стать беженцами. Аналитики рассказали, сколько им обходится аренда квартиры в столице этой страны.

Минимальная стоимость съемных апартаментов в Риме – 300 евро в месяц (около 10 тысяч гривен). Речь идет о квартире-студии площадью всего 15 кв. м.

Максимальная цена арендованной квартиры - 111,1 тысячи евро в месяц (порядка 3,5 миллиона гривен). Это дуплекс площадью 430 кв. м. и с отличным ремонтом в парижском стиле. Рядом с особняком расположен большой сад.

По данным idealista, стоимость других популярных вариантов – 450-1500 евро (14,4 – 48 тысяч гривен).

Власти Италии предлагают иностранцам выгодно инвестировать в местную недвижимость. Им предложена программа "Дома по 1 евро", которая в короткое время обрела большую популярность.

Аренда квартир в Италии: сколько украинские беженцы платят за съемное жилье

Молодежь активно уезжает в столицу и другие крупные города, а маленькие населенные пункты приходят в упадок. Демографический кризис вынудил муниципалитеты выдвинуть инициативу, чтобы заинтересовать людей покупать недвижимость и развивать поселки.

Итальянцы продают дома либо оставляют их властям, поскольку наличие дополнительной недвижимости предусматривает высокий налог.

Напомним, с какими проблемами столкнулись украинские беженцы в Италии.


Ловіцька Леся, Тудей





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