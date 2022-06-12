Цены на жилье стремительно вырастут после войны

После окончания войны цены на жилье в Украине стремительно повысятся. Это будет связано с дефицитом нового жилья и замораживанием строительных проектов, а также с отсутствием покупательского спроса. Кром того, скажется влияние общемирового кризиса, а также инфляции, вызванной войной.

Что и как будет влиять на рынок недвижимости, рассказал соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов.

Сейчас судить реально о стоимости жилья непросто, поскольку еще с начала войны официально купля-продажа жилья в Украине стоит на паузе. При этом рынок аренды жилья активизировался, но что касается сделок по отчуждению недвижимости, то пока участники рынка выжидают.

Как утверждает Владимир Семенцов, сегодня на украинский рынок недвижимости негативно влияет целый ряд факторов. Прежде всего, стоит обратить внимание на отсутствие платежеспособного спроса, инфляцию, потерю квалифицированных кадров, а также риски, связанные непосредственно с боевыми действиями. Это приводит к почти полному неведению касательно того, какой может стать стоимость одного квадратного метра завтра.

"Цены на стройматериалы, по данным девелоперов, с марта по май выросли в среднем на 15-20%", - сообщил Семенцов.

При этом он не исключает, что в следующие месяцы они могут вырасти еще минимум на 10%. Это неизбежно приведет к тому, что стоимость одного квадратного метра жилплощади вырастет в среднем на 5-10%.

Кроме того, рынок жилья изрядно подкосило повышение учетной ставки НБУ до 25%. Дорогие кредиты не смогут взять ни девелоперы под застройку нового жилья, ни покупатели. Все это приведет к полному или преимущественному застою в строительной отрасли. Из-за этого жилье на рынке будет в большом дефиците. А что является дефицитным, то дешевым быть не может.

"Отсутствие доступных целевых кредитов под минимальные проценты именно на строительство может повлечь за собой большой кризис недостроев, ведь в зоне риска банкротства могут оказаться не только небольшие и средние компании, которые строили преимущественно за привлеченные с продаж средства, но и крупные застройщики, у которых на стадии возведения находится несколько крупных проектов", – подчеркивает эксперт.

Практически все эксперты сходятся во мнении, что всю сферу строительства в Украине ждут очень трудные времена, что приведет к ощутимому дефициту жилья уже в следующем году.