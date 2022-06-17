13 тонн гуманитарки для военных попытались продать в Каменском: детали вопиющего преступления

13 тонн гуманитарки для военных попытались продать в Каменском: детали вопиющего преступления

Полицейские разоблачили преступную группировку, которая пыталась продать гуманитарную помощь, предназначенную военным.

Во время обысков, которые провели сотрудники следственного управления, управления стратегических расследований и прокуроры, в грузовом автомобиле, легковых автомобилях фигурантов, а также на складе в Каменском, были выявлены консервы и пищевые продукты весом более 13 тонн.

По оценкам экспертов стоимость партии «гуманитарки», предназначенной на продажу составляет 1 млн. 350 тыс. гривен.

В рамках открытого уголовного производства назначены дополнительные обыски, производится сбор доказательств и устанавливаются все причастные к преступлению лица. В настоящее время один из злоумышленников задержан.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВПFitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП
Недвижимость в Португалии: сколько стоит купить квартиру или дом у моряНедвижимость в Португалии: сколько стоит купить квартиру или дом у моря
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Блок рекламы


Похожие новости
Несмотря на санкции: роSSийские олигархи продолжают летать над Европой, детали расследованияНесмотря на санкции: роSSийские олигархи продолжают летать над Европой, детали расследования
Украине нужно накопить примерно 2-3 миллиона тонн угля, - Екатерина Котенкова об отопительном сезонеУкраине нужно накопить примерно 2-3 миллиона тонн угля, - Екатерина Котенкова об отопительном сезоне
Правительство привязало доходность военных ОВГЗ к учетной ставкеПравительство привязало доходность военных ОВГЗ к учетной ставке
Министр финансов настаивает на возвращении довоенных налоговМинистр финансов настаивает на возвращении довоенных налогов
Списание кредитов на уничтоженные во время войны жилье и авто: детали законопроекта от ГетманцеваСписание кредитов на уничтоженные во время войны жилье и авто: детали законопроекта от Гетманцева
Обмен валюты в Европе: где можно продать гривну по выгодному курсуОбмен валюты в Европе: где можно продать гривну по выгодному курсу
Украина накопила 22 миллиона тонн зерна, но РоSSия блокирует экспорт и усугубляет продовольственный кризис в миреУкраина накопила 22 миллиона тонн зерна, но РоSSия блокирует экспорт и усугубляет продовольственный кризис в мире
В Одессе украли миллионы на ремонте школы: детали махинацииВ Одессе украли миллионы на ремонте школы: детали махинации
"Эпицентр" прекратил сотрудничество с фирмой Бродского, продававшей бронежилеты, предназначенные для военных"Эпицентр" прекратил сотрудничество с фирмой Бродского, продававшей бронежилеты, предназначенные для военных
NYT: Ахметов планирует продать свою недостроенную суперяхту, которая больше Шехерезады ПутинаNYT: Ахметов планирует продать свою недостроенную суперяхту, которая больше Шехерезады Путина
Последние новости
Подгружаем последние новости