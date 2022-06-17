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2022-06-17
13 тонн гуманитарки для военных попытались продать в Каменском: детали вопиющего преступления
Полицейские разоблачили преступную группировку, которая пыталась продать гуманитарную помощь, предназначенную военным.
По оценкам экспертов стоимость партии «гуманитарки», предназначенной на продажу составляет 1 млн. 350 тыс. гривен.
В рамках открытого уголовного производства назначены дополнительные обыски, производится сбор доказательств и устанавливаются все причастные к преступлению лица. В настоящее время один из злоумышленников задержан.
Алексей Ионов, politeka.net