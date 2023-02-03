До України зі Швеції прибуло вже 570 тонн енергетичного обладнання

Зазначається, що половина з них – протягом останніх двох тижнів, інформує ZN.ua.

До України зі Швеції прибуло вже 570 тонн енергетичного обладнання
© pixabay.com

Міністерство енергетики України заявило, що наша держава отримала від Швеції 46 вантажівок з обладнанням для енергетичних потреб загальною масою близько 570 тонн, половину з яких Україна отримала за минулі два тижні. Про це йдеться на офіційному сайті Міненергетики.

Зокрема серед обладнання від шведських партнерів – генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії та освітлювальні вежі.

Очільник міністерства енергетики Герман Галущенко додав, що допомога Швеції – "це внесок не тільки в енергетичну безпеку України, але і всього європейського континенту".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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