До України зі Швеції прибуло вже 570 тонн енергетичного обладнання

Міністерство енергетики України заявило, що наша держава отримала від Швеції 46 вантажівок з обладнанням для енергетичних потреб загальною масою близько 570 тонн, половину з яких Україна отримала за минулі два тижні. Про це йдеться на офіційному сайті Міненергетики.

Зокрема серед обладнання від шведських партнерів – генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії та освітлювальні вежі.

Очільник міністерства енергетики Герман Галущенко додав, що допомога Швеції – "це внесок не тільки в енергетичну безпеку України, але і всього європейського континенту".