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2023-02-03
До України зі Швеції прибуло вже 570 тонн енергетичного обладнання
Зазначається, що половина з них – протягом останніх двох тижнів, інформує
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Міністерство енергетики України заявило, що наша держава отримала від Швеції 46 вантажівок з обладнанням для енергетичних потреб загальною масою близько 570 тонн, половину з яких Україна отримала за минулі два тижні. Про це
Зокрема серед обладнання від шведських партнерів – генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії та освітлювальні вежі.
Очільник міністерства енергетики Герман Галущенко додав, що допомога Швеції – "це внесок не тільки в енергетичну безпеку України, але і всього європейського континенту".
Михайло Яровенко, ZN.ua