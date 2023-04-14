Відновлення енергетичної інфраструктури: Фінляндія надала 136 тонн допомоги

Гельсінкі відправило в Україну 13 вантажів допомоги.

Силові трансформатори, трансформатори струму, мобільні газові котельні, генератори — загалом 13 вантажів допомоги вагою майже 136 тонн надійшло до України від Фінляндії, повідомляє урядовий портал, інформує ZN.ua.

Відновлення енергетичної інфраструктури: Фінляндія надала 136 тонн допомоги
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Гуманітарну допомогу для відновлення зруйнованої Росією в Україні енергетичної інфраструктури Міністерство енергетики розподілило між енергетичними підприємствами постраждалих від ворожих атак регіонів.

«Устаткування розподілено Міненерго для енергетичних підприємств Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Укрзалізниці», — йдеться у повідомленні уряду.

Упродовж осені та зими минулого року Фінляндія неодноразово надавала України допомогу для подолання спровокованої російською агресією енергетичної кризи.

Крім того, країна надіслала до Києва, рятувальні машини та авто швидкої допомоги, медикаменти, товари першої необхідності, таблетки для очищення води, обладнання для розмінування тощо.

Вартість військової допомоги від Фінляндії перевищила 100 мільйонів євро.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна готова надати Україні усе потрібне озброєння, в тому числі й танки.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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