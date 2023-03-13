ОАЕ надіслали Україні 14 тонн допомоги

ОАЕ відправили 11 літаків у жовтні.

ОАЕ надіслали Україні 14 тонн допомоги
© expatechodubai.com

У п'ятницю ОАЕ відправили 14 тонн гуманітарної допомоги Україні. За повідомленням інформаційного агентства Emirates, у доставку допомоги входили ковдри, світлодіодні лампи та предмети особистої гігієни.

"Ці поставки є частиною постійної гуманітарної допомоги ОАЕ, спрямованої на полегшення страждань українського народу в умовах кризи", - йдеться у повідомленні.

Посилку буде відправлено до столиці Польщі Варшави, перш ніж вантаж вирушить до України.

Торік у жовтні ОАЕ оголосили про допомогу українцям у розмірі 100 мільйонів доларів. ОАЕ відправили 11 літаків із приблизно 550 тоннами гуманітарної допомоги.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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