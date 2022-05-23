"Эпицентр" прекратил сотрудничество с фирмой Бродского, продававшей бронежилеты, предназначенные для военных

Бизнесмен Михаил Бродский попал в очередной скандал, речь идет о возможной реализации бронежилетов, которые не предназначены для продажи.

В апреле "Эпицентр" подписал договор на поставку бронежилетов производства ООО "Группа Венето". В компании отметили, что поставщик предоставил компании все необходимые документы на товары: товарные накладные, сертификаты испытаний и качества, информирует Апостроф .

Однако позже компания Львовский оборонный кластер обратилась к СБУ с просьбой проверить вышеуказанные бронежилеты, поскольку есть все основания полагать, что в сети "Эпицентр" продают бронежилеты с плитоносками их производства, изготовленные не для продажи.

В настоящее время благодаря СБУ схема от Бродского, который хотел продать через сеть "Эпицентр" более 1000 бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн ликвидировано.

ООО "Группа Венето" принадлежит семье бизнесмена Михаила Бродского.

По данным YouControl, конечными бенефициарными владельцами компании являются супруга Бродского Светлана и сын Юрий. Владельцы Венето заявили, что начали внутреннее расследование обстоятельств этого инцидента.