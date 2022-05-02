НБУ перечислил на нужды военных свыше 15,6 миллиарда

На специальном счете Нацбанка для нужд армии на 2 мая осталось 77 млн грн, 15,6 млрд грн уже направили на оборону. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

НБУ перечислил на нужды военных свыше 15,6 миллиарда
Фото: day.kyiv.ua

Национальный банк перечислил на нужды военных более 15,6 млрд грн, больше всего — для Министерства обороны (12 млрд грн). Также 1,7 млрд грн получила Национальная полиция, 980 млн грн — Государственная пограничная служба, 950 млн грн — Национальная гвардия.

Сколько перечислили на спецсчет

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 15,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 4,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Денежные средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества — из США, Великобритании, Германии, Швеции, Польши, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и других стран мира.

Относительно счета для гуманитарных нужд, который открыл НБУ для Министерства социальной политики, на нем осталось более 336 млн грн. Из них почти половина поступила из-за границы в иностранной валюте.

Министерство социальной политики Украины, являющееся распорядителем этих средств, уже перечислило из него более 172 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 24 февраля Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.

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