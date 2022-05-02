НБУ перечислил на нужды военных свыше 15,6 миллиарда

На специальном счете Нацбанка для нужд армии на 2 мая осталось 77 млн грн, 15,6 млрд грн уже направили на оборону. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Национальный банк перечислил на нужды военных более 15,6 млрд грн, больше всего — для Министерства обороны (12 млрд грн). Также 1,7 млрд грн получила Национальная полиция, 980 млн грн — Государственная пограничная служба, 950 млн грн — Национальная гвардия.

Сколько перечислили на спецсчет

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 15,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 4,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Денежные средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества — из США , Великобритании, Германии, Швеции, Польши , Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и других стран мира.

Относительно счета для гуманитарных нужд, который открыл НБУ для Министерства социальной политики, на нем осталось более 336 млн грн. Из них почти половина поступила из-за границы в иностранной валюте.

Министерство социальной политики Украины, являющееся распорядителем этих средств, уже перечислило из него более 172 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ .

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 24 февраля Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.