США будут ежемесячно выделять Украине $1,5 миллиарда

Власти Соединенных Штатов планируют направлять Украине около $1,5 млрд в месяц в поддержку работы правительства. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, пишет «Интерфакс-Украина».

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Помощь США

«Мы уже выделили $1 млрд на эти цели через разные механизмы, мы планируем направлять еще около $1,5 млрд ежемесячно в течение 4?5 месяцев», — сказал он.

Чиновник отметил, что прямая поддержка украинских властей является «одним из приоритетов» администрации президента Джо Байдена.

Он сказал, что США должны учитывать «среднесрочную и долгосрочную перспективы», а сейчас усилия США должны быть направлены на обеспечение работы правительства Украины.

Напомним

Вашингтон с января выделил в поддержку Украины $54 млрд, что больше, чем «любой другой стране, включая помощь, направленную в Афганистан в разгар военного вмешательства США .