В Украине прекратили производство поддельного дизеля

В Украине прекратили производство поддельного дизельного топлива. Правда, пока только в Днепропетровской области. По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в этом регионе изготавливали некачественное топливо, а потом продавали его через сеть АЗС.

Изготовлением и продажей поддельного дизельного топлива занимались два предприятия. Они не имели на это разрешительных документов. Акцизный сбор не платили.

Дизельное топливо, которое продавали в Днепропетровщине через сеть АЗС, не соответствовало установленным нормам. Сертификаты качества на него были подделаны. В частности, поддельное топливо продавали в самом Днепре и в Кривом Роге.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в больших размерах). Правоохранители провели несколько обысков по месту изготовления "бодяги" и в точках ее продажи. Досудебное следствие продолжается.

Ранее эксперты заявили, что в Украине во время военного положения стало больше некачественного топлива. Причина – активизация работы мини-НПЗ.

Напомним, в Украине во время войны с роSSийскими оккупационными войсками перестали проверять качество топлива на АЗС.