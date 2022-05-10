Нацбанк совершил пятый выкуп военных облигаций на сумму 30 млрд грн

Национальный банк Украины 9 мая 2022 года выкупил военных облигаций на сумму 30 млрд грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк совершил пятый выкуп военных облигаций на сумму 30 млрд грн
фото: ukranews.com

По словам пресс-службы НБУ, поддержка бюджета Нацбанком остается необходимой мерой, учитывая значительные оборонные, гуманитарные и социальные нужды в условиях войны, развязанной Россией.

«Позиция НБУ по финансированию бюджета неизменна — поддержка со стороны регулятора не может быть основным источником финансирования расходов правительства. Нацбанк прилагает усилия, чтобы стимулировать рыночный спрос на соответствующие бумаги», — отмечают там.

Сегодня значительный потенциал к увеличению своего портфеля ОВГЗ имеет банковская система Украины, учитывая имеющуюся у нее ликвидность: гривневая составляет 227 млрд грн, валютная — $7,2 млрд.

«Важной задачей является активизация рыночных привлечений через размещение Министерством финансов ОВГЗ, в частности, из-за повышения ставок к более привлекательным для их покупателей уровней. Активизация рыночных заимствований позволит минимизировать риски для фискального сектора и одновременно сохранить макрофинансовую стабильность и доверие к НБУ», — комментируют в Нацбанке.

Как писал «Минфин», на прошлой неделе количество вкладчиков в военные облигации среди граждан и бизнеса увеличилось с 11,8 до 43,3 тысячи.

Напомним, с 10 мая 2022 года вступает в силу ряд изменений НБУ, которые касаются, в частности, валютных ограничений.

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