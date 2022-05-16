Кабмин увеличил срок обращения военных облигаций

Кабмин внес изменения в постановления по приобретению и размещению государственных ценных бумаг в условиях военного положения. Срок обращения ОВГЗ увеличен, а условия приобретения на средства местных бюджетов смягчены. Об этом говорится в постановлении №?572.

Кабмин увеличил срок обращения военных облигаций
Фото: finbalance.com.ua

Что изменилось

Постановлением максимальный срок обращения военных облигаций увеличен с 15 до 30 лет.

Кроме того, во время военного времени смягчены условия для размещения временно свободных средств местных бюджетов путем приобретения государственных ценных бумаг. Упразднена норма по отсутствию просроченной кредиторской задолженности по соответствующему фонду местного бюджета.

Предыстория

25 февраля Кабмин решил осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд гривен путем поэтапного выпуска облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».

Средства, привлеченные от размещения облигаций, зачисляются в государственный бюджет.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ.

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