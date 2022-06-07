Экономист Андрей Новак назвал срок, за который отстроят инфраструктуру Украины

Экономист Андрей Новак назвал срок, за который отстроят инфраструктуру Украины

Экономист Андрей Новак рассказал, как будет происходить восстановление Украины после победы в войне с россией.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«На сегодняшний день дефицит бюджета составляет 4 млрд долларов, но какой бы ни был дефицит бюджета и какие бы у нас сейчас ни были экономические проблемы, друзья Украины все равно предоставляют нам не только военную, но и необходимую финансовую помощь», - отметил Андрей Новак.

По словам эксперта, очень вероятно, что отстроить Украину нам поможет Запад: у нас уже есть существующая модель плана Маршала, когда восстановление разрушенных европейских стран заняло примерно 10 лет, но следует учитывать, что нынешние возможности и динамика отличаются от 20 века.

«Технологии сильно прогрессировали за все это время и товародвижение и процессы строительства сейчас в несколько раз быстрее. Можно рассчитывать, что основное восстановление разрушенной инфраструктуры состоится уже в ближайшие 2-3 года после победы Украины», - подчеркнул Андрей Новак.

По мнению экономиста, западные страны всерьез могут взяться за инвестирование в Украину.


user, politeka.net





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