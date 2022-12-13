У Мінреінтеграції назвали кількість українських компаній, які працюють у Польщі

Із загальної кількості підприємств з часткою іноземного капіталу на українські приходиться 23%, інформує ZN.ua.

У Мінреінтеграції назвали кількість українських компаній, які працюють у Польщі
© Офіс президента

На сьогоднішній день у Польщі працює понад 21 тисяча українських підприємств. Про це заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук на конференції у Любліні, повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

“Я щиро здивована кількістю українських компаній, які частково або в цілому працюють у Польщі. Це більш як 21 тисяча підприємств”, – сказала вона.

Також, за її словами, загалом у Польщі працюють 93 тисячі компаній з часткою іноземного капіталу.

“Тобто, близько 23% – це підприємства з часткою саме українського капіталу. Обсяг наших інвестицій у порівнянні з іншими країнами справді вражає. Уряди обох держав знайдуть інструменти, які дозволять саме в законодавчому полі врегулювати умови ведення українського бізнесу в Польщі”, – наголосила урядовиця.


Олена Середа, ZN.ua





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