У Мінреінтеграції назвали кількість українських компаній, які працюють у Польщі

На сьогоднішній день у Польщі працює понад 21 тисяча українських підприємств. Про це заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук на конференції у Любліні, повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

“Я щиро здивована кількістю українських компаній, які частково або в цілому працюють у Польщі. Це більш як 21 тисяча підприємств”, – сказала вона.

Також, за її словами, загалом у Польщі працюють 93 тисячі компаній з часткою іноземного капіталу.

“Тобто, близько 23% – це підприємства з часткою саме українського капіталу. Обсяг наших інвестицій у порівнянні з іншими країнами справді вражає. Уряди обох держав знайдуть інструменти, які дозволять саме в законодавчому полі врегулювати умови ведення українського бізнесу в Польщі”, – наголосила урядовиця.