У ПриватБанку назвали величезну суму, яку зняли українці в банкоматах з початку року

Прохання перейти на безготівкові платежі українці не почули, інформує ZN.ua.

З початку року українці зняли через банкомати лише в одному ПриватБанку понад 606 млрд грн готівки. Такі дані оприлюднили в одній із соцмереж банку.

"За 9 місяців 2022 року обсяг виданої власникам карток українських банків готівки через банкоматну мережу ПриватБанку склав 606,2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Це при тому, що через бойові дії та окупацію територій банкоматна мережа скоротилась на 10%. На сьогодні в мережі ПриватБанку у всіх регіонах країни працює 6 409 банкоматів.

За аналогічний період минулого року українці зняли в банкоматах 575,8 млрд грн.


Лія Ільченко, ZN.ua





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