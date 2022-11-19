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2022-11-19
У ПриватБанку назвали величезну суму, яку зняли українці в банкоматах з початку року
Прохання перейти на безготівкові платежі українці не почули, інформує
З початку року українці зняли через банкомати лише в одному ПриватБанку понад 606 млрд грн готівки. Такі дані
"За 9 місяців 2022 року обсяг виданої власникам карток українських банків готівки через банкоматну мережу ПриватБанку склав 606,2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Це при тому, що через бойові дії та окупацію територій банкоматна мережа скоротилась на 10%. На сьогодні в мережі ПриватБанку у всіх регіонах країни працює 6 409 банкоматів.
За аналогічний період минулого року українці зняли в банкоматах 575,8 млрд грн.
Лія Ільченко, ZN.ua