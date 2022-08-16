Бухгалтер мережі АЗС за шахрайство з картками на пальне отримав умовний срок

У Рівненській області Корецький районний суд визнав колишнього бухгалтера однією з мереж АЗС винним у шахрайстві з картками на паливо та в несанкціонованих діях з інформацією, й засудив його до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном. Про це повідомила прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Прокурори в суді довели, що фігурант, будучи бухгалтером мережі АЗС, уклав договір з державними установами на постачання палива. Він від імені компанії мав передати скретч-картки для заправки автомобілів на АЗС майже на 100 000 гривень.

Але водії не могли заправити свої автомобілі на АЗС, оскільки паливні картки не були активовані.

За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1, 3 ст. 362 КК України. Суд визнав провину фігуранта повністю доведеною. Його засудили до 4 років позбавлення волі із випробувальним терміном. Тобто його звільнили від покарання з випробувальним терміном.

Раніше стало відомо, що мешканець Хмельницького продавав автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Він також продавав іншу гуманітарну допомогу.