В Украине резко увеличилось количество вакансий

Число вакансий в Украине продолжает расти почти еженедельно. В частности за последнюю неделю количество предложений от предприятий и организаций на Work.ua увеличилось на 10%, а с начала июня – в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные исследования «Опендатабот».

Уточняется, что всего на указанном профильном сайте на данный момент размещено более 26 тысяч вакансий.

Для сравнения, количество предложений о работе на сайте OLX Работа выросло более чем на 10 тысяч с начала месяца и достигло 41 978 вакансий.

Впрочем, на сайте Jooble существенных изменений не зафиксировано – 31 520 вакансий.

Несколько уменьшилось по сравнению с прошедшими неделями количество предложений о работе на сайте для IT-специалистов Djinni. Сейчас там размещено 15 148 вакансий.