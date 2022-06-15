В Украине резко увеличилось количество вакансий

Профильные сайты Work.ua, OLX Работа и Jooble отмечают рост вакансий, информирует ZN.ua.

В Украине резко увеличилось количество вакансий

Число вакансий в Украине продолжает расти почти еженедельно. В частности за последнюю неделю количество предложений от предприятий и организаций на Work.ua увеличилось на 10%, а с начала июня – в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные исследования «Опендатабот».

Уточняется, что всего на указанном профильном сайте на данный момент размещено более 26 тысяч вакансий.

Для сравнения, количество предложений о работе на сайте OLX Работа выросло более чем на 10 тысяч с начала месяца и достигло 41 978 вакансий.

Впрочем, на сайте Jooble существенных изменений не зафиксировано – 31 520 вакансий.

Несколько уменьшилось по сравнению с прошедшими неделями количество предложений о работе на сайте для IT-специалистов Djinni. Сейчас там размещено 15 148 вакансий.


Середа Елена, ZN.ua





Интересные новости
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Доллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее времяДоллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее время
Украинцы в мае значительно увеличили расходы на обустройство жилья и питание вне домаУкраинцы в мае значительно увеличили расходы на обустройство жилья и питание вне дома
Блок рекламы


Похожие новости
Сын американского миллиардера Баффета пожертвовал Украине $2,7 миллионаСын американского миллиардера Баффета пожертвовал Украине $2,7 миллиона
Работа в Украине: кому предлагают зарплату в 70 тысяч гривенРабота в Украине: кому предлагают зарплату в 70 тысяч гривен
Количество вкладчиков в военные облигации за неделю выросло на 6 тысячКоличество вкладчиков в военные облигации за неделю выросло на 6 тысяч
В Украине ограничили выведение средств из криптобирж на карты. Что случилосьВ Украине ограничили выведение средств из криптобирж на карты. Что случилось
США будут ежемесячно выделять Украине $1,5 миллиардаСША будут ежемесячно выделять Украине $1,5 миллиарда
Госпродпотребслужба требует проверок горючего на АЗС или через два-три месяца в Украине не на чем будет ездитьГоспродпотребслужба требует проверок горючего на АЗС или через два-три месяца в Украине не на чем будет ездить
Доллар: как хранить сбережения во время войны в УкраинеДоллар: как хранить сбережения во время войны в Украине
Украине грозит дефицит угля и газа: как зимой будем решать проблему нехватки электричестваУкраине грозит дефицит угля и газа: как зимой будем решать проблему нехватки электричества
Зарплаты IT-специалистов в Украине стали занижатьЗарплаты IT-специалистов в Украине стали занижать
Снижение цен: в Украине подешевели некоторые ходовые товарыСнижение цен: в Украине подешевели некоторые ходовые товары
Последние новости
Подгружаем последние новости