Валютная лихорадка на рынке прекратилась? Курс доллара в Украине пошел вниз

После того, как Нацбанк позволил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты, ажиотаж на продажу и покупку долларов на черном рынке постепенно снижается. Состоянием на понедельник, 23 мая 1 доллар можно купить за 37,84 гривны, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные тематического портала "Курс Украины".

Так, к середине дня, максимальная стоимость американской валюты на черном рынке в Украине была зафиксирована в 08:50 по киевскому времени - за $1 просили 38,216 грн. При этом, максимально выгодно можно было продать валюту в 12:30 - за 37,13 грн/$.

Постепенно курс доллара снизился на целых 47 копеек - в 12 часов доллар продавали за 37,746 грн/$. Стоит отметить, что уже спустя час, курс снова несколько вырос - до 37,929 грн/$.

Напомним, в воскресенье, 22 мая, курс американской валюты на черном рынке продолжил свой рост и перешагнул отметку в 38 гривен.