Японское правительство будет способствовать найму на работу украинских беженцев

Японские компании, нанимающие на работу украинских беженцев, будут иметь право на получение грантов в размере до 600 тысяч иен на работника (140 тысяч гривен). О мерах по поддержке людей, бегущих от последствий роSSийского вторжения, сообщило Министерство труда этой страны. Ожидается, что программа начнет реализовываться уже с понедельника, пишет Japan Today.

Относительно эвакуированных из Украины до 65 лет будет действовать система поощрительных грантов, охватывающих трудоустройство пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек. Гранты, действующие в течение года, составят упомянутые 600 тысяч иен для малого и среднего бизнеса и 500 тысяч для крупных компаний.

Предусмотрена также иная система субсидий на трудоустройство, которые будут выплачивать фирмам, обычно нанимающим людей на срок в три месяца. Речь идет прежде всего о тех, кто не может получить стабильную работу, например долгосрочно незанятые, которые пока не работают и одновременно не учатся. Дотации для предприятий, нанимающих таких людей, составят 120 тысяч иен на работника в течение максимум трех месяцев.