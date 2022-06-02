Сахар – 80 грн/кг: в оккупированном Херсоне дефицит товаров, полки супермаркетов практически пустые

«Рашкинские продукты нам не нужны», - говорят местные.

Сахар – 80 грн/кг: в оккупированном Херсоне дефицит товаров, полки супермаркетов практически пустые
© Дзеркало тижня

В оккупированном Херсоне сейчас дефицит пищевых продуктов и других товаров, сообщают читатели ZN.UA.

Полки супермаркетов в городе практически пустые. На фотографиях, которые мы получили от читателей – супермаркет «Таврия В».

Дзеркало тижня

В городе процветает спекуляция. «Работы нет, поэтому люди мотаются в Крым, привозят оттуда продукты и продают в Херсоне в 4-5 раз дороже. Те херсонцы, кто бойкотирует роSSийские товары, в бедственном положении», - рассказывают местные жители.

Как сообщают наши читатели, местный кинотеатр "Украина" превратился в стихийную барахолку и базар. Там можно приобрести роSSийские продукты, их завозят фурами из «ДНР» та «ЛНР».


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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