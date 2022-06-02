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2022-06-02
Сахар – 80 грн/кг: в оккупированном Херсоне дефицит товаров, полки супермаркетов практически пустые
«Рашкинские продукты нам не нужны», - говорят местные.
© Дзеркало тижня
В оккупированном Херсоне сейчас дефицит пищевых продуктов и других товаров, сообщают читатели ZN.UA.
Полки супермаркетов в городе практически пустые. На фотографиях, которые мы получили от читателей – супермаркет «Таврия В».
Дзеркало тижня
В городе процветает спекуляция. «Работы нет, поэтому люди мотаются в Крым, привозят оттуда продукты и продают в Херсоне в 4-5 раз дороже. Те херсонцы, кто бойкотирует роSSийские товары, в бедственном положении», - рассказывают местные жители.
Как сообщают наши читатели, местный кинотеатр "Украина" превратился в стихийную барахолку и базар. Там можно приобрести роSSийские продукты, их завозят фурами из «ДНР» та «ЛНР».
Анастасия Дэйна, ZN.ua