Дефицит квартир в Украине: чего ожидать покупателям жилья в новостройках

В Украине уже в 2023 году ожидается дефицит жилья в новостройках. В стране наблюдается сокращение объемов строительства – людям станет намного сложнее купить квартиру.

Нацбанк в начале июня повысил учетную ставку с 10% до 25%. Это практически исключает развитие любых программ по кредитованию не только застройщиков и потенциальных покупателей жилья.

Управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов отметил, что отсутствия кредитования негативно скажется на планах застройщиков. Они могут столкнуться с нехваткой средств и будут вынуждены приостановить большую часть своих проектов. Максимальные усилия будут сконцентрированы на завершении строительства объектов. В зоне риска банкротства могут оказаться даже крупные системные застройщики.

По словам Семенцова, сейчас можно говорить о перезагрузки рынка первичного жилья. В данный момент экспертам сложно назвать объективную цену квадратного метра. Стоимость стройматериалов в период с марта по май выросли примерно на 15-20%. Ожидается рост еще как минимум на 10%, что отразится на стоимости квартир.

Отмечено, что последствия войны с Россией заставят девелоперов отказаться от продажи квартир на этапе строительства и направить все усилия на привлечение достаточного финансирования, поиска новых форм инвестирования и соблюдение сроков строительства.

В начале мая аналитики заменили оживление строительства в Киеве и центре страны, а также в западном регионе.

Ранее сообщалось, что в Украине резко выросли цены на квартиры в новостройках. Узнайте, где во время войны можно купить самое дешевое жилье.