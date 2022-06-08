Черешня: сколько стоит дефицитная ягода на рынках Киева

Черешня – сезонная ягода, которой славится Мелитополь. Сейчас город оккупирован роSSийскими захватчиками, потому украинцы потеряли почти половину отечественного урожая. Наша страна импортирует товар, чтобы покрыть дефицит.

Дефицит и заоблачные цены: какую черешню продают на рынках Киева и сколько она стоит

В текущем сезоне черешню привозят из Винницкой, Одесской областей, а также из Закарпатья и Буковины. Цены на оптовом рынке Киева разнятся в зависимости от размера плодов. За килограмм мелкой и кислой ягоды придется заплатить 35-60 гривен, а крупной и сладкой – 130-200 гривен.

Так, в сравнении с минувшим годом цены на черешню повысились на 40%. Это связано в первую очередь с войной и подорожанием топлива.

"Основной регион, поставляющий на рынок премиальную черешню, – это Мелитополь. Сейчас доступ к нему закрыт, и поэтому этот сегмент замещается импортной черешней – это Турция, Италия и даже Испания. Это дорогая черешня, которая стоит свыше 200 гривен за килограмм", – отметил замдиректора одного из рынков столицы Вячеслав Забелин в беседе с ТСН.

Отмечено, что импортную ягоду можно найти и дешевле из-за отмены ввозной пошлины. Итальянскую черешню в некоторых торговых точках покупают по 130 гривен за килограмм.

Дефицит и заоблачные цены: какую черешню продают на рынках Киева и сколько она стоит

Эксперты подчеркнули, что в 2022 году более половины черешни – импортированной. Они считают, что последствия боевых действий рашистов в Мелитополе отразятся и на последующих сезонах.

Ранее стало известно, за сколько роSSийские захватчики скупают мелитопольскую черешню.


Ловіцька Леся, Тудей





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