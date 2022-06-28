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2022-06-28
IKEA покидает РФ и устраивает распродажу товаров онлайн
Мебельный гигант IKEA, который продает четыре своих завода в РоSSии и сокращает штат работников, начнет распродавать оставшиеся на роSSийских складах товары. Об этом идет речь на сайте компании.
фото: akket.com
Купить товары можно только онлайн
«В настоящее время возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IКЕА. Товары IКЕА станут доступны для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах IКЕА не будут осуществляться», — говорится в сообщении.
Как писал «Минфин», с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину было зарегистрировано более 51 тыс. новых бизнесов. Из них 43 тыс. — это ФОПы, 8 тыс. — юридические лица.