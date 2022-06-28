IKEA покидает РФ и устраивает распродажу товаров онлайн

Мебельный гигант IKEA, который продает четыре своих завода в РоSSии и сокращает штат работников, начнет распродавать оставшиеся на роSSийских складах товары. Об этом идет речь на сайте компании.

фото: akket.com

Купить товары можно только онлайн

«В настоящее время возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IКЕА. Товары IКЕА станут доступны для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах IКЕА не будут осуществляться», — говорится в сообщении.