Нова пошта запропонувала українцям послугу онлайн-переказу грошей

Нова пошта запропонувала українцям послугу онлайн-переказу коштів. Люди можуть отримати гроші від родичів, друзів чи знайомих у будь-якому відділенні компанії.

Про це представники нової пошти повідомили на сторінці у соціальній мережі Facebook. Зазначено, що така послуга стане в нагоді людям, яким потрібна готівка і які не можуть зняти її у банкоматі.

"Підказуємо: ти можеш переказати кошти онлайн, а забрати їх можна у відділенні Нової пошти", - зазначили співробітники компанії.

Щоб переказати близьким кошти у відділення Нової пошти потрібно:

перейти на сайт novapay за адресою: https://bit.ly/3cQYjo9;

вказати два номери телефону – особисту та людину, яка отримає гроші;

назвати суму переказу;

сплатити суму переказу та комісію зі своєї картки;

повідомити одержувача коштів про номер переказу, яким йому видадуть гроші у відділенні Нової пошти.

"Турбуйся про близьких, а ми тобі у цьому допоможемо", - зазначили представники організації.

Раніше повідомлялося, що Нова пошта оголосила конкурс про допомогу власників посилок, які досі не отримали їх. Він проходитиме до 18 вересня.

Зазначено, що за своїми речами не прийшли 600 одержувачів – відправки були здійснені до 24 лютого. Люди могли змінити номери телефонів або переїхати, тому зв'язок із ними втрачено.

Також була інформація, що Нова пошта оголосила конкурс серед членів профспілки, які мають багатодітні сім'ї. Переможцям вручать ноутбук для онлайн-навчання школярів.

Нагадаємо, Нова пошта запустила прогресивну послугу для клієнтів – вони можуть надсилати посилки через поштомати.