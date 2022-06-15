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2022-06-15
Шведская компания IKEA уходит из РоSSии. Заводы продадут, а работников уволят
Шведская компания IKEA решила избавиться от всех четырех заводов в РоSSии, а работников — уволить. Об этом сообщается на сайте компании.
Фото: forbes.ua
В начале марта IKEA приостановила работу магазинов в РоSSии и Белоруссии, а теперь решила вообще проститься с локальным производством.
«К сожалению, ситуация с тех пор не улучшилась, сокрушительная война продолжается. Мы не видим возможности возобновить работу в ближайшее время», — говорится в заявлении.
Розничный бизнес IKEA в РоSSии будет оставаться на паузе, многие работники будут уволены, а товарные остатки планируют распродать.
Навсегда закрываются два закупочных офиса Inter IKEA в Минске и Москве.