Шведская компания IKEA уходит из РоSSии. Заводы продадут, а работников уволят

Шведская компания IKEA решила избавиться от всех четырех заводов в РоSSии, а работников — уволить. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: forbes.ua

В начале марта IKEA приостановила работу магазинов в РоSSии и Белоруссии, а теперь решила вообще проститься с локальным производством.

«К сожалению, ситуация с тех пор не улучшилась, сокрушительная война продолжается. Мы не видим возможности возобновить работу в ближайшее время», — говорится в заявлении.

Розничный бизнес IKEA в РоSSии будет оставаться на паузе, многие работники будут уволены, а товарные остатки планируют распродать.

Навсегда закрываются два закупочных офиса Inter IKEA в Минске и Москве.