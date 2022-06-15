Шведская компания IKEA уходит из РоSSии. Заводы продадут, а работников уволят

Шведская компания IKEA решила избавиться от всех четырех заводов в РоSSии, а работников — уволить. Об этом сообщается на сайте компании.

Шведская компания IKEA уходит из РоSSии. Заводы продадут, а работников уволят
Фото: forbes.ua

В начале марта IKEA приостановила работу магазинов в РоSSии и Белоруссии, а теперь решила вообще проститься с локальным производством.

«К сожалению, ситуация с тех пор не улучшилась, сокрушительная война продолжается. Мы не видим возможности возобновить работу в ближайшее время», — говорится в заявлении.

Розничный бизнес IKEA в РоSSии будет оставаться на паузе, многие работники будут уволены, а товарные остатки планируют распродать.

Навсегда закрываются два закупочных офиса Inter IKEA в Минске и Москве.





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