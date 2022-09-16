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2022-09-16
Столичний ТРЦ «Магелан» продадуть з аукціону: він належав «дочці» російського Сбєрбанку
Активи «МР Банку» планують реалізувати 12 жовтня
Майно Сбербанка піде з молотка© finliga.com
Столичний ТРЦ «Магелан» продадуть з аукціону разом з іншими лотами, що належали «дочці» Сбєрбанку РФ – МР Банку. Про це повідомляють у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
«12 жовтня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ «МР Банк», який ліквідується Фондом гарантування вкладів. До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та об’єкти нерухомості, у тому числі – торгівельно-розважальний центр «Магелан», -
За інформацією ФГВФО, одним лотом на продаж виставлено:
- нежилий будинок-громадський центр, площею 28 539,5 кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б (Торгівельно-розважальний центр "Магелан").
- права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.
- майновий комплекс, площею 13 041,3 кв.м, що знаходиться за адресою Хмельницька обл., Славутський р., с. Крупець, вул. Хмельницького Б., будинок 45 та система охоронно тривожної сигналізації.
Початкова ціна лота 3 163 млн грн. Кошти, які отримають від продажу активів банку підуть на розрахунки з його кредиторами.
Артем Руденко, ZN.ua