Столичний ТРЦ «Магелан» продадуть з аукціону: він належав «дочці» російського Сбєрбанку

Столичний ТРЦ «Магелан» продадуть з аукціону разом з іншими лотами, що належали «дочці» Сбєрбанку РФ – МР Банку. Про це повідомляють у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

«12 жовтня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ «МР Банк», який ліквідується Фондом гарантування вкладів. До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та об’єкти нерухомості, у тому числі – торгівельно-розважальний центр «Магелан», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ФГВФО, одним лотом на продаж виставлено:

нежилий будинок-громадський центр, площею 28 539,5 кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б (Торгівельно-розважальний центр "Магелан").

права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.

майновий комплекс, площею 13 041,3 кв.м, що знаходиться за адресою Хмельницька обл., Славутський р., с. Крупець, вул. Хмельницького Б., будинок 45 та система охоронно тривожної сигналізації.

Початкова ціна лота 3 163 млн грн. Кошти, які отримають від продажу активів банку підуть на розрахунки з його кредиторами.