Іноземці зможуть відкривати бізнес в Україні онлайн: Верховна Рада ухвалила закон

Найближчим часом іноземці отримають можливість ставати е-резидентами та відкривати свій бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності в ній. За відповідний законопроєкт №5270 сьогодні проголосували 252 народні депутати, передає Міністерство цифрової трансформації.

Як іноземцю відкрити бізнес в Україні онлайн:

подати заявку онлайн на отримання статусу е-резидентства; пройти перевірку згідно з чинним законодавством; пройти ідентифікацію в консульській установі, отримати РНОКПП та електронний підпис; відкрити банківський рахунок та зареєструвати себе як ФОП.

Мінцифри також розробляє для е-резидентів вебвервіс та мобільний застосунок із використанням хмарних технологій цифрового підпису.