Іноземці зможуть відкривати бізнес в Україні онлайн: Верховна Рада ухвалила закон

Мінцифри обіцяє, що іноземні підприємці зможуть зареєструвати свій бізнес в Україні та відкрити банківський рахунок у кілька кліків через браузер або смартфон, інформує ZN.ua.

Іноземці зможуть відкривати бізнес в Україні онлайн: Верховна Рада ухвалила закон
© Pixabay

Найближчим часом іноземці отримають можливість ставати е-резидентами та відкривати свій бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності в ній. За відповідний законопроєкт №5270 сьогодні проголосували 252 народні депутати, передає Міністерство цифрової трансформації.

Як іноземцю відкрити бізнес в Україні онлайн:

  1. подати заявку онлайн на отримання статусу е-резидентства;
  2. пройти перевірку згідно з чинним законодавством;
  3. пройти ідентифікацію в консульській установі, отримати РНОКПП та електронний підпис;
  4. відкрити банківський рахунок та зареєструвати себе як ФОП.

Мінцифри також розробляє для е-резидентів вебвервіс та мобільний застосунок із використанням хмарних технологій цифрового підпису.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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