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2022-10-06
Іноземці зможуть відкривати бізнес в Україні онлайн: Верховна Рада ухвалила закон
Мінцифри обіцяє, що іноземні підприємці зможуть зареєструвати свій бізнес в Україні та відкрити банківський рахунок у кілька кліків через браузер або смартфон, інформує
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Найближчим часом іноземці отримають можливість ставати е-резидентами та відкривати свій бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності в ній. За відповідний законопроєкт №5270 сьогодні проголосували 252 народні депутати,
Як іноземцю відкрити бізнес в Україні онлайн:
- подати заявку онлайн на отримання статусу е-резидентства;
- пройти перевірку згідно з чинним законодавством;
- пройти ідентифікацію в консульській установі, отримати РНОКПП та електронний підпис;
- відкрити банківський рахунок та зареєструвати себе як ФОП.
Мінцифри також розробляє для е-резидентів вебвервіс та мобільний застосунок із використанням хмарних технологій цифрового підпису.
Анастасія Дейна, ZN.ua