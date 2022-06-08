Цены на сахар в июне: где продукт стоит дешевле

Искусственный ажиотаж на сахар в Украине повлиял на рост цен на продукт в магазинах. В начале июня сахар подорожал с 28,05 грн/кг до 28,60 грн./кг. Самые популярные сети супермаркетов обнародовали свои цены на сахар по состоянию на 8 июня.

Украинские супермаркеты изменили цены на сахар в июне: где продукт стоит дешевле

В Ашан и Varus килограмм сахара стоит 27,20 грн и 28,70 грн соответственно. В Metro ценник дороже - 39,90 грн за кг.

В Ашане также можно купить сахар расфасовкой 3 кг (83,50 грн) и 10 кг (277 грн). Сахар ТМ "Хуторок" обойдется в 34,20 за 800 г. Сахар ТМ "Щедрі брати" - 36 грн за кг.

Украинские супермаркеты изменили цены на сахар в июне: где продукт стоит дешевле

Украинские супермаркеты изменили цены на сахар в июне: где продукт стоит дешевле

В супермаркетах Varus килограмм сахара собственной торговой марки "Выгода" стоит 28,70 грн. Сахар ТМ Varto продается за 31,90 грн за кг. Это акционная цена, которая действительна до 10 июня.

Украинские супермаркеты изменили цены на сахар в июне: где продукт стоит дешевле

В Metro самый дешевый сахар стоит 30,90 грн за кг. За 3 кг сахара покупателям нужно заплатить 92,60 грн, за 10 кг - 306,90 грн.

Украинские супермаркеты изменили цены на сахар в июне: где продукт стоит дешевле

Производство сахара в нынешнем году выросло до 1,4 млн тонн, что на 44% превышает показатель предыдущего года. Это значит, что несмотря на войну, дефицита сахара в Украине не будет.

Ранее сообщалось, что украинские супермаркеты обновили цены на подсолнечное масло.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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