Цены на сахар в июне: где продукт стоит дешевле

Искусственный ажиотаж на сахар в Украине повлиял на рост цен на продукт в магазинах. В начале июня сахар подорожал с 28,05 грн/кг до 28,60 грн./кг. Самые популярные сети супермаркетов обнародовали свои цены на сахар по состоянию на 8 июня.

В Ашан и Varus килограмм сахара стоит 27,20 грн и 28,70 грн соответственно. В Metro ценник дороже - 39,90 грн за кг.

В Ашане также можно купить сахар расфасовкой 3 кг (83,50 грн) и 10 кг (277 грн). Сахар ТМ "Хуторок" обойдется в 34,20 за 800 г. Сахар ТМ "Щедрі брати" - 36 грн за кг.

В супермаркетах Varus килограмм сахара собственной торговой марки "Выгода" стоит 28,70 грн. Сахар ТМ Varto продается за 31,90 грн за кг. Это акционная цена, которая действительна до 10 июня.

В Metro самый дешевый сахар стоит 30,90 грн за кг. За 3 кг сахара покупателям нужно заплатить 92,60 грн, за 10 кг - 306,90 грн.

Производство сахара в нынешнем году выросло до 1,4 млн тонн, что на 44% превышает показатель предыдущего года. Это значит, что несмотря на войну, дефицита сахара в Украине не будет.

Ранее сообщалось, что украинские супермаркеты обновили цены на подсолнечное масло.