В Україні у супермаркетах подорожчали "стратегічні" продукти: які зараз ціни
Вартість деяких продуктів наприкінці цієї зими дещо змінилася. Зокрема, тепер більше платити доводиться за овочі, хлібобулочні вироби, олію, інформує
Про це повідомляє Мінфін.
Так, за пляшку рафінованої олії "Олейна" зараз потрібно заплатити 63,40 грн за 850 мл, хоча у січні вона коштувала 62,90 грн. Найдешевше цей продукт можна знайти в "Ашан" - 61,50 грн. А ось олія ТМ "Щедрий Дар" цього місяця стала трохи дешевшою. За пляшку олії 850 мл потрібно віддати 65,90 грн замість 66,56 грн, як це було місяців раніше.
Також у лютому стали трохи дорожчими за деякі сорти хліба. Хліб пшеничний, вагою 650 г зараз коштує 32,10 грн, що на 2 копійки дорожче, ніж у січні. Хліб пшеничний нарізкою ТМ "Цар Хліб" тепер коштує 35,93 грн замість 31,90.
Серед овочів в українських магазинах найбільше у лютому подорожчала картопля. Середній цінник на цей овоч становить 10,17 грн. за кілограм, тоді як у січні потрібно було в середньому заплатити 9,76 грн. Молода картопля подешевшала до 14,90 за кг, а рожеву картоплю продають українцям за ціною 12,14 грн за кілограм.