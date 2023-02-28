В Україні у супермаркетах подорожчали "стратегічні" продукти: які зараз ціни

Вартість деяких продуктів наприкінці цієї зими дещо змінилася. Зокрема, тепер більше платити доводиться за овочі, хлібобулочні вироби, олію, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Мінфін.

Так, за пляшку рафінованої олії "Олейна" зараз потрібно заплатити 63,40 грн за 850 мл, хоча у січні вона коштувала 62,90 грн. Найдешевше цей продукт можна знайти в "Ашан" - 61,50 грн. А ось олія ТМ "Щедрий Дар" цього місяця стала трохи дешевшою. За пляшку олії 850 мл потрібно віддати 65,90 грн замість 66,56 грн, як це було місяців раніше.

Також у лютому стали трохи дорожчими за деякі сорти хліба. Хліб пшеничний, вагою 650 г зараз коштує 32,10 грн, що на 2 копійки дорожче, ніж у січні. Хліб пшеничний нарізкою ТМ "Цар Хліб" тепер коштує 35,93 грн замість 31,90.

Серед овочів в українських магазинах найбільше у лютому подорожчала картопля. Середній цінник на цей овоч становить 10,17 грн. за кілограм, тоді як у січні потрібно було в середньому заплатити 9,76 грн. Молода картопля подешевшала до 14,90 за кг, а рожеву картоплю продають українцям за ціною 12,14 грн за кілограм.